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حميد أحداد ينتظم فى تدريبات اليوم

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حميد أحداد ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم حميد أحداد ينتظم فى تدريبات اليوم

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ينتظم اليوم «الأحد» حميد أحداد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادى ، في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدماعاد اللاعب أمس للقاهرة قادما من المغرب بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب واستغلها للسفر إلى مسقط رأسه والاطمئنان على أسرته.

وغاب حميد أحداد عن المشاركة بشكل أساسي عن صفوف الزمالك، بعدما فضل الفرنسي، باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الاعتماد على المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، خلال الفترة الماضية إلا أن اللاعب مازال يتشبث بالفرصة حتى يستطيع أن يثبت للجهاز الفنى استحقاقه بالبقاء داخل صفوف القعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك يحتل قمه جدول الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة جمعهم من أصل 25 مباراة خاضهم الفريق، ليتبعد بفارق النقاط عن الأهلي المنافس التقليدي الذي تأجلت له العديد من المباريات بسبب ارتباطه ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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