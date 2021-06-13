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رسالة غامضة من ساسي للزمالك قبل عودته إلى القاهرة

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رسالة غامضة من ساسي للزمالك قبل عودته إلى القاهرة رسالة غامضة من ساسي للزمالك قبل عودته إلى القاهرة

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في مفاجأة مدوية تلقى الجهاز الإداري لنادي اتصالا من فيرجاني ساسي لاعب الفريق يخطرهم فيه بعدم تمكنه من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة أو التدريبات بعد انتهاء عقده رسميا مع النادي .

وقام اللاعب بالاتصال بإداري الفريق الجديد موجها له رسالة غامضة حيث أكد له أن عودته ستكون من أجل توديع اللاعبين والجهاز الفني وبناء علي رغبتهم فضلا عّن جمع أغراضه وأغراض أسرته قبل السفر لوجهته المقبلة .

وجاء اتصال ساسي بمثابة الصدمة للادارة واللاعبين الذين كانوا يعولون على استكمال اللاعب للدوري لكنه رفض لرغبته في الانضمام لناديه الجديد.

يذكر أن ساسي أعلن انتهاء مشواره مع الأبيض .

المصرى اليوم

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