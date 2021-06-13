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يعرض على بتشيكو 700 ألف دولار في حالة الحصول على الدوري

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الزمالك يعرض على بتشيكو 700 ألف دولار في حالة الحصول على الدوري يعرض على بتشيكو 700 ألف دولار في حالة الحصول على الدوري

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عرضت اللجنة المكلفة بإدارة نادى برئاسة حسين لبيب على البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق، يقتضى بحصوله على 550 ألف يورو قيمة مستحقاته المتأخرة مع وعد الحصول على 150 ألف يورو إضافية حال تتويج الفريق بالدورى في الموسم الجارى .

وكان باتشيكو تقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وطالب فيها بالحصول على مليون و700 ألف يورو، وتأتى المفاوضات الودية بين الجانبين حتى يسحب المدرب البرتغالى شكواه من الفيفا.

وينتظر باتشيكو رد الزمالك حول متطلباته لإنهاء الأمور بصورة ودية مقابل أن يحصل على القيمة المالية بشكل فورى، أو يتم تقسيطها على قسطين، على أن يكون القسط الأول قيمته 500 ألف يورو، بعدما حرص عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك والمسؤول عن ملف القضايا على إجراء عدة اتصالات لإنهاء الأمر بشكل ودى مع المدرب البرتغالى.

المصرى اليوم

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