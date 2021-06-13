أخبار عاجلة

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات -
إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة -
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المقاولون ينظم مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم اليوم بالجبل الأخضر

Print
المقاولون ينظم مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم اليوم بالجبل الأخضر المقاولون ينظم مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم اليوم بالجبل الأخضر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اليوم الأحد الموافق 13/ 6 الساعة الرابعة عصراً يوما خاصا للاحتفال بالرياضين من ذوي الإعاقات الفكرية حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني، الاتحاد المصري لذوي الاعاقات الذهنية.

ووضع المقاولون برنامج خاص للاحتفالية وستكون الفقرة الرئيسية مباراة مصغرة بين فريق المقاولون وفريق ذوي الهمم وتم تجهيز عدد من الجوائز والهدايا التذكارية لتوزيعها على الضيوف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو