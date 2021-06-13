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اليوم.. نهائي فردي الرجال بمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

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اليوم.. نهائي فردي الرجال بمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم.. نهائي فردي الرجال بمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

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يقام اليوم الأحد نهائي فردي الرجال بمنافسات بطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز والتي تستضيفها في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو على القاهرة الدولي.

و يمثل مصر اليوم في نهائي فردي الرجال الرباعي أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف.

وكانت منافسات الأمس بنهائي فردي السيدات قد شهدت فوز لاعبة منتخب بيلاروسيا انستاسيا بروكوبينكو بالميدالية الذهبية حيث استطاعت اللاعبة حصد المركز الأول بعدما جمعت 1353 نقطة، وجاءت في المركز الثاني الفرنسية ايلودي كلوفيل في برصيد 1341 لتحصد الميدالية الفضية، وفي المركز الثالث جاءت ميشيل جولياس لاعبة المجر برصيد 1339 نقطة لتحصد برونزية الفردي.

واحتلت هايدي عادي لاعبة منتخب مصر للخماسي المركز الـ 28 برصيد 1238 نقطة.

ويقود المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.=

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

المصرى اليوم

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