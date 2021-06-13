الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق توك توك بطلق نارى فى سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل سائق توك توك بسوهاج تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين،مقيمان بمركز شرطة طهطا القى القبض عليهما وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة بدائرة المركز وبها عيار نارى ، وبسؤال شقيقه قرر بخروج المجنى عليه من المنزل للعمل مستقلاً مركبة "التوك توك تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين،مقيمان بدائرة المركزعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد محلى المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، كما أضافا بإستدراج المجنى عليه وطلبا منه توصيلهما للقرية محل سكنهما ، ولدى وصولهم لمكان الواقعة قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط تجاه المجنى عليه فأودى بحياته ، وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.