الداخلية : ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعُثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما- مبلغ مالى- هاتفى محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،050،000 مليون وخمسين ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .