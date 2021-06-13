أخبار عاجلة

أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية : ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

Print
الداخلية : ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة الداخلية : ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعُثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما- مبلغ مالى- هاتفى محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،050،000 مليون وخمسين ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو