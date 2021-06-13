الأمن يداهم قرى «الدم والنار».. ويضبط 20 قطعة سلاح و20 متهما بـ«حمرة دوم وأبوحزام»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا حملة مكبرة إستهدفت قري دائرة مركز نجع حمادي والتي تعرف اعلاميا بقري «الدم والنار»، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية .

اشرف على الحملة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام أستهدفت الحملة قريتي حمرة دوم، أبوحزام بدائرة قسم نجع حمادى وتمكنت الحملة من ضبط 20 قطعة سلاح ناري 3 رشاش جرينوف، 17 بندقية آلية بحوزة 20 متهم من بينهم 15 لديهم معلومات جنائية وإزالة 8 منازل مخالفة صادر بشأنهم قرارات إزالة .

وكانت قرية أبوحزام شهدت أحداث مؤسفة خلال الايام الماضية بعد تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتين بالقرية أسفرت عن مقتل 12 مواطنا وإصابة 5 آخرين، وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على 4 متهمين رئيسيين في المذبحة وضبط 24 متهما آخرين في حملة أمنية «حملة الانضباط وعودة الهدوء»، التي استهدفت منازل الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية أبوحزام بين أفراد عائلتي «السعدية» و«العوامر» وما تبين من قيام أحد أفراد العائلتين بقتل أحد أفراد العائلة الثانية لخلاف على مبلغ مالى بينهما، على إثر ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة ميكروباص أجرة وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها نتج عن ذلك وفاة 12 وإصابة 5 من مستقليها ينتمون للعائلتين.

فور حدوث الواقعة، وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكل فريق ضم مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا توصلت تحرياته إلى تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعتين 4 أشخاص مرتكب الحادث الأول «له معلومات جنائية» وبحوزته 2 بندقية آلية- 3 أشخاص مرتكبى الحادث الثانى «لاثنين منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

كما تم استهداف قرية أبوحزام والقرى المجاورة بحملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية ومسلحة من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية، أسفرت عن ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و7 فرد محلى بحوزة 24 متهما، لهم معلومات جنائية، من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا «قتل وإطلاق أعيرة نارية» من بعض أفراد العائلتين والعائلات الأخرى، وإزالة 18 منزلا مخالفا خاصين ببعض أفراد العائلتين في قرية أبوحزام صادر بشأنها قرارات إزالة من الجهات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.