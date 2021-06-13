مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم سيارتين، ميكروباص وملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي على مسافة 5 كيلو من كمين أسوان الصحراوي الغربي.

انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهة

أثناء سيرهما على الطريق الصحراوي.

تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وإعادة تسيير حركة المرور.