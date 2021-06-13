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إخلاء سبيل سائق حادث مصرع عروسين في مصرف بالشرقية

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إخلاء سبيل سائق حادث مصرع عروسين في مصرف بالشرقية إخلاء سبيل سائق حادث مصرع عروسين في مصرف بالشرقية

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قررت نيابة مركز الزقازيق، إخلاء سبيل سائق السيارة في واقعة مصرع عروسين وشقيقة العروس غرقا في مياه مصرف المشروع بنطاق قرية طحلة بردين، على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، بانقلاب سيارة ملاكى في مصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لقرية طحلة بردين بدائرة المركز

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية، اتقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين في مصرف المشروع،وتم انتشال جثمان العروس وتدعى«س. ر. ع»، وشقيقتها«ن» بمعرفة الأهالى،فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى ،برئاسة العميد محمد العادلى،مدير إدارة الحماية المدنية ،من انتشال جثة العريس ويدعى«م. ال. ع» من مياه المصرف.

تم التحفظ على سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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