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تواصل حملة «احميها من الختان» في المنيا

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تواصل حملة «احميها من الختان» في المنيا تواصل حملة «احميها من الختان» في المنيا

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واصل لليوم الثاني، فرع المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع قومي للأمومة والطفلة بالمنيا، فعاليات حملة طرق الأبواب، في شهر بدور تحت شعار (احميها من الختان)، خلال شهر يونيو الجاري.

قالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المنيا، إن الفعاليات بدأت بدورة تدريبية لـ 50 رائدة ريفية، ومتطوعة، وواعظة، ومكرسة، وأعضاء لجان حماية الطفل، لرفع الوعي بالمعارف، والحقائق حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، (ختان الإناث)، والتدريب على رسائل الحملة، والمتضمنة التوعية بالعقوبات القانونية، لمرتكبي هذه الجريمة، تمهيدا للنزول لقرى الحملة، والتي انطلقت اليوم السبت 12 يونيو الجارى، لمدة 3 أيام لخلق رفض مجتمعي، للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية، والنفسية لهذه الجريمة.

وأضافت «أبوسمرة» أن الحملة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم التدريب لمدة يوم واحد، واعقبه انطلاق الرائدات لو المتطوعات والمكرسات والواعظات وأعضاء الفرع للقرى وتنفيذ الحملة في 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة التي تأتى تأكيدا لدور وأنشطة المجلس في دعم قضايا المرأة.

المصرى اليوم

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