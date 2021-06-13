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حسام موافي يحذر من «شوربة المواسير» : لا أنصح بتناولها ()

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حسام موافي يحذر من «شوربة المواسير» : لا أنصح بتناولها (فيديو) حسام موافي يحذر من «شوربة المواسير» : لا أنصح بتناولها ()

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، من تناول «شوربة المواسير»، ناصحا الجميع بعدم تناولها.

وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن شوربة المواسير تكون دسمة ولا ينصح طبيا بتناولها، موضحا أنه بتناول نخاع العظم قد يصل إلى الرئة وفي حال إصابة ذلك الشخص بحادث تصل دهون نخاع العظم إلى الرئة، مما يؤدي للإصابة بجلطة في الرئة.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن جلطة الرئة قد تكون أمراض أخرى هي السبب، ففي حال إصابة سيدة بورم في عنق الرحم قد يتسرب جزء من الورم إلى الدم ويصل إلى الرئة، حينها تحدث الجلطة، وأيضا قد يحدث ذلك للمصابين بأورام في البروستاتا أو القولون.

المصرى اليوم

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