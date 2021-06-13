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منها «البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي».. كيف تتغلب على ضغوط الامتحانات؟

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منها «البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي».. كيف تتغلب على ضغوط الامتحانات؟ منها «البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي».. كيف تتغلب على ضغوط الامتحانات؟

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نصح الدكتور طارق شاهين، أستاذ قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم، الطلاب الذين يستعدون للامتحانات بالتخلص من الضغوط المحيطة لتأدية الامتحان بشكل أفضل.

ويمكن التغلب على هذه الضغوط عن طريق:

ممارسة تمرينات التنفس

ممارسة الرياضة

تناول الأكل الصحى

البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي

الاستعانة بالله عز وجل

جاء ذلك خلال ندوة اقامتها كلية الاداب بجامعة الفيوم للطلاب بعنوان «كيفية التغلب على ضغوط الامتحان»، عبر تطبيق زووم، وصرح الدكتور احمد محمد عبد السلام عميد الكلية، أن هذه الندوة تأتى فى وقت هام من العام الدراسي لكى يستفيد منها الطلاب ومساعدتهم للتغلب على أى ضغوط أثناء الامتحان.

المصرى اليوم

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