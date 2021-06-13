علاقة تربط بين فقدان الأسنان وأداء المهام اليومية

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ذكرت دراسة جديدة أن كبار السن ذوي الأسنان الطبيعية أكثر قدرة على القيام بالمهام اليومية البسيطة مثل الطهي والتنظيف مقارنة بمن فقدوا أسنانهم.

وجد الباحثون علاقة سببية بين فقدان الأسنان والقدرة الوظيفية لدى كبار السن، كما ارتبط فقدان الأسنان أيضًا بانخفاض النشاط الاجتماعي.

وفقًا لباحثين من جامعة لندن وجامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، فإن كبار السن ذوي الأسنان الطبيعية أكثر قدرة على أداء المهام اليومية مثل طهي وجبة أو إجراء مكالمة هاتفية أو الذهاب للتسوق.

حللت الدراسة المنشورة في مجلة Journal of American Geriatrics Society، بيانات من 5631 بالغًا من دراسة اللغة الإنجليزية الطولية للشيخوخة (ELSA) الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا.

كما أظهرت الدراسات السابقة العلاقة بين فقدان الأسنان وانخفاض القدرة الوظيفية ولكنها لم تثبت علاقة سببية.

في هذه الدراسة، أراد فريق البحث التحقيق في التأثير السببي لفقدان الأسنان على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية، بالنسبة للدراسة، سُئل المشاركون عن عدد الأسنان الطبيعية التي لديهم، حيث عادة ما يكون لدى كبار السن ما يصل إلى 32 سنًا طبيعيًا تضيع بمرور الوقت.

بعد ذلك، باستخدام البيانات التي تم جمعها في 2014-2015، قام الباحثون بقياس تأثير فقدان الأسنان على قدرة الناس على القيام بأنشطة أساسية في الحياة اليومية (IADL).

تضمنت الأنشطة إعداد وجبة ساخنة، والتسوق لشراء البقالة، وإجراء مكالمات هاتفية، وتناول الأدوية، والقيام بالأعمال في المنزل أو الحديقة، أو إدارة الأموال.

أوضح المؤلف الرئيسي، البروفيسور جورجيوس تساكوس (معهد UCL لعلم الأوبئة والصحة): «نعلم من الدراسات السابقة أن فقدان الأسنان مرتبط بقدرة وظيفية منخفضة، ولكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم دليلًا على التأثير السببي لفقدان الأسنان على الأنشطة المفيدة للحياة اليومية (IADL) بين كبار السن في إنجلترا، وهذا التأثير كبير.

على سبيل المثال، كبار السن الذين لديهم 10 أسنان طبيعية هم أكثر عرضة بنسبة 30٪ للصعوبات في الأنشطة الرئيسية للحياة اليومية مثل التسوق لمحلات البقالة أو العمل في المنزل أو الحديقة مقارنة بمن لديهم 20 أسنانًا طبيعية.