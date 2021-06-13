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مصمم أزياء: «التفصيل» طريق المحجبات للحصول على فستان سهرة مناسب

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مصمم أزياء: «التفصيل» طريق المحجبات للحصول على فستان سهرة مناسب مصمم أزياء: «التفصيل» طريق المحجبات للحصول على فستان سهرة مناسب

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مع اقتراب فصل الصيف وكثرة حفلات الخطوبة والزفاف، تبحث الفتيات عن ارتداء فستاين سهرة «سواريه» تليق بها وبهذه المناسبة، خصوصاً السيدات المحجبات التي لا توجد لهن فرصة كبيرة في اختيار الموديلات الجاهزة والتوجه نحو تفصيل فساتين تمنحهن إطلالة متميزة.

ويقول حسن الشاطر، مصمم الأزياء، إن الفتيات في الفترة الأخيرة اتجهت إلى التفصيل لتحصل على تصميم ومقاس مناسب ترغب فيه حتي توفر الوقت والمجهود وتظهر بإطلالة أنيقة وجذابة.

وأضاف أن موضة 2021 تتميز بالتصميمات المختلفة والراقية لفساتين السواريه والتي تمنح الفتاة الأنوثة والأناقة والحشمة للفتاة المحجبة.

وأوضح الشاطر أن فساتين السواريه في صيف 2021 تتميز بالألوان الناعمة والهادئة والدانتيل المطرزة بالترتر والخرز بنفس لون الفستان التي تتناسب مع كل الأذواق والأجسام النحيفة والممتلئة، كما ظهرت الكمام المنفوخة للفتاة النحيفة موضة خلال هذا العام.

المصرى اليوم

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