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تشمل متضرري بناء السد العالي وخزان أسوان.. بدء تلقي تظلمات تعويضات النوبيين

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تشمل متضرري بناء السد العالي وخزان أسوان.. بدء تلقي تظلمات تعويضات النوبيين تشمل متضرري بناء السد العالي وخزان أسوان.. بدء تلقي تظلمات تعويضات النوبيين

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بدأت لجان تلقي تظلمات تعويضات النوبيين، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى السبت 19 يونيو 2021، في تلقي تظلمات المرحلة الثانية من تعويضات النوبيين التي تشمل عدد 811، تقدموا بتحديد رغباتهم من الدولة بحقوق أبناؤها من أهالى النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات 16 لجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأحياء التابعة لها ووحدات التضامن الاجتماعي، بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة وكلابشة والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء في الترتيبات والتجهيزات النهائية لصرف التعويضات خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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