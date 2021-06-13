القبض على صاحب شركة فى الجيزة نصب على المواطنين

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بـ الجيزة لاتهامه بانتحال صفة انتمائه للعديد من المنظمات الدولية وحصوله على شهادات تقدير في مختلف المجالات على خلاف الحقيقة وإيهام المواطنين بقدرته على تنصيبهم بالعديد مـــن المنظمات الدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية تتيح لهم السفر وتقديم كافة التسهيلات لهم بمختلف الجهات والهيئات بقصد الاستيلاء على أموالهم .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أكدت قيام صاحب شركة، مقيم بالجيزة له معلومات جنائية بانتحال صفة يزعم من خلالها انتمائه للعديد من المنظمات الدولية وحصوله على شهادات دراسية عليا وشهادات تقدير من بعض المنظمات الدولية في مجالات مختلفة- خلافاً للحقيقة- واستغلال تلك الصفات في عمليات نصب واحتيال على عدد من الأشخاص وإيهامهم بقدرته علـى تنصيبهم بالعديد مـــن المنظمات الدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية تتيح لهم السفر وتقديم كافة التسهيلات لهم بمختلف الجهات والهيئات بقصد الاستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته العديد من المضبوطات المستخدمة في نشاطه المؤثم وأبرزها مجموع من الأوراق والكارنيهات باسم وصورة المتهم منسوب لجهات مختلفة جميعها مزورة «- 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات الصوت- كاميرا- 4 هواتف محمولة» وبفحصها تبين احتواؤها على العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامى بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم انتحال الصفة للاحتيال على المواطنين .