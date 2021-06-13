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بيراميدز يغرم إسلام عيسي وعبدالله بكري بسبب اشتباك بالأيدي

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بيراميدز يغرم إسلام عيسي وعبدالله بكري بسبب اشتباك بالأيدي بيراميدز يغرم إسلام عيسي وعبدالله بكري بسبب اشتباك بالأيدي

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قرر هانى سعيد، مدير الكرة بنادى بيراميدز تغريم ثنائي الفريق، إسلام عيسى، وعبدالله بكري 150 ألف جنيه بسبب الأزمة التي نشبت بين الثنائي على هامش مران الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة الهامة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

بعد مشادة قوية بين لاعبي الفريق، وشهد مران نادى بيراميدز الأخير مشاجرة كبيرة بين ثنائى الفريق إسلام عيسى وعبدالله بكرى أثناء التقسيمة الختامية في المران، ووفقا لمصدر داخل الفريق فإنه حدث مشاجرة بالأيدى نشبت بين الثنائى أمام هانى سعيد مدير الكرة، قبل تدخل الثنائى أحمد فتحى وعلى جبر لاحتواء الخلاف بين اللاعبين.

وما زاد من تعقد الأمر الأزمة التي نشبت بين ثنائي الفريق كانت أمام مدير الكرة، وهو الأمر الذي أغضب هانى سعيد وقرر تغريم اللاعبين ماديا في قرار سريع.

المصرى اليوم

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