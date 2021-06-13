ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين صان الحجر، بالإشتراك مع إدارة تموين الحسينية، بتحرير المحضر رقم 303 ا. د. ط صان الحجر، ضد «ا. ع.م» لتجميع 72 شيكارة دقيق بلدي 82% زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 3 طن و600 كيلو، وتم تسليم الدقيق لمستودع دقيق الحسينية على ذمة القضية، لحين إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.