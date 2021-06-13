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محافظ سوهاج: تنفيذ 70% من مشروع تجميل كورنيش النيل بمدينة المراغة (صور)

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محافظ سوهاج: تنفيذ 70% من مشروع تجميل كورنيش النيل بمدينة المراغة (صور) محافظ سوهاج: تنفيذ 70% من مشروع تجميل كورنيش النيل بمدينة المراغة (صور)

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الإنتهاء من تنفيذ 70% من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة المراغة في شمال المحافظة، والجارى تنفيذه حاليا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، باعتماد مالى قدره 7 ملايين و150 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير كورنيش المراغة يتضمن إنشاء سور للكورنيش، وإنشاء ممشى سياحي بطول 600 متر، ويجرى حاليا إنشاء الممشى وتدبيش جانب النهر بداية من مرسي العبارات وصولاً إلى مدرسة مصطفي كامل الإعدادية، فضلا عن إنشاء سور فاصل بالحجر الفرعوني، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، ويأتى في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل عواصم المراكز، وتوفير متنزهات طبيعية للمواطنين.

المصرى اليوم

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