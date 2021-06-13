النيابة الإدارية تحظر تدوين تحقيقاتها «يدويا»

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أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية «كتابا دوريا» خاص بتفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أن الكتاب الدوري – وهو الكتاب الرابع- أنه في ضوء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الخاص بإنشاء إدارة التحول الرقمي وتحديد إختصاصاتها فقد تقرر إلتزام كافة النيابات التي تم تطبيق منظومة التحول الرقمي عليها بميكنة كافة أعمالها وإجراءات التحقيق والتصرف من خلال تدوين كافة تحقيقاتها ومذكراتها إلكرونيا على الحاسوب وحظر تدوينها يدويا.

وأضاف متحدث النيابة الإدارية أن الكتاب الدوري تضمن الإهتمام بالتدريب الذاتي وتنمية المهارات على أساسيت الحاسب الألي لتحديث وتطوير الأداء. وكذا إتاحة التدريب للمنفذين على برنامج إدارة القضايا والدعم الفني لتطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي..