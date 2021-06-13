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يسابق الزمن لإنهاء أزمة طارق حامد.. وحسين السيد يجتمع باللاعب

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الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة طارق حامد.. وحسين السيد يجتمع باللاعب يسابق الزمن لإنهاء أزمة طارق حامد.. وحسين السيد يجتمع باللاعب

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يستبق مجلس إدارة نادي برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل إنهاء أزمة عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق من أجل توثيق عقده رسميا حيث يواجه طارق حامد أزمة في نسبة الضرائب ونسبة خصم القيمة المضافة في عقده بخلاف ما اتفق عليه مع مرتضى منصوررئيس النادي قبل استبعاده.

وتكمن أزمة عقد حامد في كونه يفوق الـ١٠ ملايين جنيه مما يعني خصم جزء كبير جدا من قيمة عقده في حالة عدم تنفيذ اتفاقه مع مجلس مرتضى منصور بتحمل النادي قيمة الضرائب بما فيها القيمة المضافة.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسين السيد عضو لجنة الزمالك عقد جلسة مع اللاعب ووعده بحل الأزمة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معه، خصوصا مع تلقي حامد عرضا من أحد أندية الخليج ويخشي مسؤولو الزمالك من رحيل اللاعب وينتظر أن يتم حسم ملف عقد حامد في أسرع وقت ممكن خوفا من رحيله وتكرار أزمة ساسي.

المصرى اليوم

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