«جوجل» تدشن تحديثا استثنائيا لمكافحة «الابتزاز»

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أعلنت جوجل تغيير الخوارزميات المسؤولة عن تشغيل محرك البحث الشهير في محاولة لمحاربة المواقع التي تنشر محتوى مضلل وغير موثق عن الآخرين.

وتعتبر هذه الخطوة جديدة بالنسبة لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي تبنت تاريخيا مبدأ عدم التدخل في عرض نتائج البحث.

تستهدف هذه التغييرات محاربة نشاط الابتزاز والتشوية عبر الإنترنت والذي تقوم من خلاله مواقع إنترنت بنشر أكاذيب ومعلومات مسيئة عن الأشخاص، بحيث تظهر على رأس قوائم نتائج البحث على محرك جوجل عن البحث عن اسم الشخصية، ولا تقوم تلك المواقع بحذف هذه المواد إلا إذا حصلت على أموال الضحية.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن جوجل بدأت تغيير خوارزميات محرك البحث، بعد أن نشرت الصحيفة الأمريكية سلسلة مقالات تحذر من طريقة الابتزاز الإلكتروني الجديدة والتي تستخدم خوارزميات محرك بحث جوجل الحالية.

كما أنشأت جوجل قائمة «الضحايا المعروفين» والتي تتضمن أسماء الأشخاص الذين يبلغون شركة جوجل بأنهم وقعوا ضحية لهذا الابتزاز.

وتقول جوجل إنها ستوفر الحماية لهؤلاء الأشخاص عند عرض نتائج البحث وترتيبها، بحيث يتم منع ظهور هذا المحتوى المسيء الموجود على مواقع أخرى عند القيام بعملية بحث عن اسماء هؤلاء الأشخاص.

وقال بادو ناياك أحد نواب رئيس جوجل والذي يرأس فرق جودة البحث في بيان «على مدى سنوات كان منهجنا هو علاج القصور في ترتيب نتائج البحث، ولم نتبنى منهج تصحيح عمليات الاستعلام الفردية، لكننا أخذنا هذه الأمثلة ونبحث عن طرق لإجراء تحسينات واسعة على خوارزميات البحث».