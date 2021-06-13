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أحمد الغندور يعود من جديد .. أولى حلقات «الدحيح» على اليوتيوب بعد توقف عام

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أحمد الغندور يعود من جديد .. أولى حلقات «الدحيح» على اليوتيوب بعد توقف عام أحمد الغندور يعود من جديد .. أولى حلقات «الدحيح» على اليوتيوب بعد توقف عام

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عاد اليوتيوبر أحمد الغندور لتقديم برامجه العلمية على اليوتيوب من جديد بعد انقطاع دام لمدة عام.

وعرضت أولى حلقاته الجديدة بعنوان «الملل» اليوم السبت الساعة 8 مساء.

ومنذ عام تقريباً توقف الدحيح عن الظهور على منصة يوتيوب بعد انتهاء عقده مع إحدى المنصات، ليقوم بتقديم برنامج «متحف الدحيح» على منصة أخرى، التي لا تقدم محتوى مجاني بل عبر اشتراك، مما قلل من انتشار الدحيح.

وفي أكتوبر الماضي أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور عودته من جديد لتقديم المحتوي العلمي، نشرت صفحة برنامج «الدحيح» الرسمية منشورا بصورة الغندور معلنة انطلاق متحف الدحيح قريبا، وذلك بعد 3 أشهر من توقف برنامجه.

وفي يونيو الماضي قال الغندور على حسابه على تويتر: «شكرًا على التجربة الجميلة، وشكرًا للفريق اللى ورا البرنامج، وشكرًا ليكم، أتمنى نكون بسطناكوا». معلناً عن انتهاء التجربة التي استمرت لـ 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، إذ بلغت المشاهدات التي حققها «الدحيح» على «يوتيوب» لمليون مشاهدة تقريبًا.

وعن أسباب توقف البرنامج فجأة، قال «الغندور» عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، إنها «أسباب إنتاجية».

المصرى اليوم

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