بعد 14 عاماً.. انتهاء عرض مسلسل كيم كارداشيان وعائلتها

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بعد 14 عامًا، و10 أطفال، والعديد من العلاقات والكثير من المشاحنات، وإمبراطوية من التجميل والموضة انتهت مواكبة عائلة كارداشيان أخيرًا.

فمساء الخميس الماضي، انتهى عرض مسلسل الواقع الذي حول كلوي وكورتني وكيم كارداشيان وأخواتهما غير الشقيقات الصغيرات كيندال وكايلي جينر- بالإضافة إلى الأخ روب كارداشيان قليلاً، المسلسل الأشهر حول العالم بعد 20 موسم.

ولكن وفقاً للتقارير الصحفية هذا ليس آخر ما نراه لعائلة Kardashian-Jenner فهم يذهبون إلى مشاريع مربحة جديدة، فقالت المتحدثة باسم العائلة إن لديهم صفقة متعددة السنوات لإنتاج «محتوى عالمي جديد» سيتم بثه على منصات Hulu وDisney Star في وقت لاحق من هذا العام.

الحلقة الأولى من برنامج «تلفزيون الواقع» أذيعت عبر شبكة «إي»، وهي تابعة لشركة «إن.بي.سي يونيفرسال»، وذلك في العام 2007، إذ بدء البث فيه في أكثر من 90 دولة حول العالم، وبعشرين لغة.

حققت الأسرة ضجة كبيرة في الثقافة الشعبية وتحولوا ليكونوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وملكات إمبراطورية أعمال التجميل هائلة.

يقول مدير العائلة إن الوقت قد حان لإنهاء العرض الذي جعلهم مشهورين: «نشعر جميعًا بالإرهاق قليلاً، لقد فعلنا ذلك لفترة طويلة»، ففي الخريف الماضي أعلنت العائلة قرار إنهاء العرض بعد هذا الموسم.

وفي نفس السياق، نشرت كيم كارداشيان عبر منصاتها الإجتماعية رسالتها الأخيرة عن المسلسل وقالت: «نحن ممتنون للغاية لكم جميعًا الذين تابعونا طوال هذه السنوات خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، والسعادة، والدموع، والعديد من العلاقات والأطفال».

خلال مواسم عرض المسلسل، كان زوجها مغني الراب كاني ويست قد أعلن عن ترشحه المستقل لرئاسة الولايات المتحدة، وتقدمت كارداشيان منذ ذلك الحين بطلب الطلاق منه.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أعادت تشكيل جسدها علنًا وأعادت تشكيل صورتها كداعية للعدالة الاجتماعية حيث نالت شهادة في القانون، ليس هذا فقط، بل حققت إمبراطوية شهيرة في عالم الجمال والموضة وحالياً لديها مجموعة جديدة من الملابس الداخلية وملابس النوم.

تعود قصة المسلسل الشهير حين بدأ هذا الأمر برمته مع كيم، التي كانت في فريق دفاع عن احد الممثلين ومن ثم تم ترسيب شريط جنسي لها بصحبة صديقهاا، وعقب تلك الأزمة الشهيرة، قررت أن تقدم برنامج تلفزيوني واقعي يضمها ويضم شقيقاتها كورتني، كلوي، كيندال، وكايلي وشقيقها روب، ووالدتهم كريس وشقيقها السابق.

استمع مشاهدو التلفزيون لرؤيتهم يبنون أعمالهم التجارية ويتواعدون ويتزوجون أحيانًا من رياضيين مشهورين، كما شاهدواهم يتنازعون مع بعضهم البعض ومع من هم في كونهم.

وخلال الحلقة الأخيرة وفقاً للديلي ميل كشفت كيم كارداشيان أنها كانت تعاون مع معالج نفسي لمحاولة «بلوغها مكانا سعيدا في حياتها»، بعد طلاقها الثالث.

وقالت لوالدتها بتأثر: «لم أعتقد أبدا أنني وحيدة... اعتقدت دائما أن إنجاب الأطفال بينما أنتقل وزوجي من ولاية إلى ولاية أمر يناسبني، وكنت معه في هذه الرحلة ولم أمانع هذا، لكن بعد أن بلغت سن الأربعين العام الماضي، أدركت أن لا، لا أريد زوجا يعيش في حالة مختلفة تماما عني، حتى أنني اكتشفت أننا نكون في أفضل حال عندما يكون بعيدا عني، وهذا أمر محزن بالنسبة لي وليس ما أريده».