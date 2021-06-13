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هالة صدقي عن «التعليم أون لاين»: «مفرد أطباء.. طبق»

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هالة صدقي عن «التعليم أون لاين»: «مفرد أطباء.. طبق» هالة صدقي عن «التعليم أون لاين»: «مفرد أطباء.. طبق»

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كشفت الفنانة هالة صدقي، عن موقف طريف تتعرض له يومياً من خلال الدراسة أونلاين لأطفالها.

قالت صدقي، في تعليق لها عبر «فيس بوك»:«مدرسين العربي لهم الجنة، نظراً للدراسة أون لاين، فبحضر كل الدروس المدرس مفرد أطباء إيه، تلميذ نجيب رد قاله طبق يااستاذ».

وتابعت: «من أجمل الفقرات عندي في اليوم درس العربي».

أكدت الفنانة هالة صدقي أنها رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتها وأبناءها، رافضة أي حديث معه أو مكالمات عن طريق الهاتف، منوهًا إلى أنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها، قائلة: «ورحمة أمى لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله ».

المصرى اليوم

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