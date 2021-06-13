إيرادات الأفلام السينمائية تدخل نفق مظلم وتكتفي بـ 558 ألف جنيه السبت

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، السبت، تراجع كبير، وحققت إجمالي 558 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 176 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 176 ألف جنيه أيضا.

وجنى فيلم «ديدو»،163 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 41 ألف جنيه.