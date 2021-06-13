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«أتيليه الإسكندرية» يستضيف عروض مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا

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«أتيليه الإسكندرية» يستضيف عروض مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا «أتيليه الإسكندرية» يستضيف عروض مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا

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يستقبل أتيليه الإسكندرية في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الإثنين وبعد غدا الثلاثاء عروض أفلام المسابقة الدولية لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في دورته الـ ٢٣ ومسابقة VS فيلم على هامش المهرجان.

وقال الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان بمصر والسعودية، إن الدورة الجديدة من المهرجان تشهد فعاليات عديدة في أكثر من محافظة مصرية وبلد عربي شقيق
حيث تعرض أفلام المهرجان بمحافظتي القاهرة والإسكندرية في توقيت متقارب جدا كما سيتاح للجمهور العاشق للسينما وللأفلام في المملكة العربية والدول العربية فرصة مشاهدتها «أون لاين».

وأوضح ان أفلام المسابقة الدولية VSFILMيصل عددها إلى ٦١ فيلما من ١٦ دولة وهو يكشف تأثر العالم بجائحة كورونا ومنها بالطبع صناعة الأفلام حيث كانت أفلام الدورات السابقة تتجاوز الـ ٣٠٠ فيلم .

وأضاف أبونار أن عروض أفلام المهرجان الفرنسي الدولي تري كور تضم ٤١ فيلما عالميا وهي الأفلام التي اختارتها لجنة المشاهدة الفرنسية للعرض من بين أكثر من ٣٠٠٠ فيلم يمثلون الخمس قارات.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي سامي حلمي عضو مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية أن استضافة الأتيليه لعروض أفلام المهرجان نابع من أهمية المهرجان وتأثير أفلامه النوعية في المتلقي خاصة وأن معظم صناعها من المبدعين الشباب وتحمل أفكارا إبداعية مختلفة.

وشدد على أن الأتيليه يهتم بصورة كبيرة بالتجارب والتيارات السينمائية الجديدة في والعالم وهو ما ستقدمه أفلام مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا وأفلام مسابقة VS فيلم.

المصرى اليوم

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