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صالون الأوبرا الثقافي يختتم موسمه بلقاء مع الدكتور وسيم الأربعاء المقبل

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صالون الأوبرا الثقافي يختتم موسمه بلقاء مع الدكتور وسيم السيسي الأربعاء المقبل صالون الأوبرا الثقافي يختتم موسمه بلقاء مع الدكتور وسيم الأربعاء المقبل

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يختتم صالون الأوبرا الثقافي موسمه 2020- 2021 بأمسية مميزة تستضيف المفكر وعالم المصريات الدكتور وسيم ، وتأتي تحت عنوان «الجذور المصرية في العقائد السماوية» وتقام في السابعة مساء الأربعاء 16 يونيو الجاري على المسرح الصغير، ويديرها الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرات موسيقية لعازف البيانو هاني نديم.

يذكر أن الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحات المسالك البولية بالمستشفيات التعليمية، حاصل على (F.R.C.S) بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، حاصل على (F.R.C.S) بالولايات المتحدة الأمريكية وزميل كلية الجراحين الأمريكية عضو في الجمعية الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية، حاصل على براءة اختراع عن جهاز خاص بالمسالك، له عملية جراحية جديدة باسمه في جراحة البروستاتا المتضخمة اختير في موسوعة «who is who» وذلك لإنجازاته العلمية والفكرية لوطنه ، مؤسس صالون المعادي الثقافي الذي يقام في آخر جمعة من كل شهر، مقدم برنامجى (في البدء كان) و(يارو) يستعرض خلالهما اسرار الحضارة المصرية القديمة، وضع العديد من المؤلفات الهامة منها الطب في مصر القديمة، مصر التي لا تعرفونها، المسكوت عنه في التاريخ، وله مقالات في صحيفة روز اليوسف لمدة 10 سنوات وحتى عام 2009، له مقالة أسبوعية في جريدة المصري اليوم، أجرى الكثير من اللقاءات التليفزيونية الشيقة في مختلف القنوات المصرية والعربية.

المصرى اليوم

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