مخرج ومؤلف «ولاد ناس» يتحدث عن أصعب دور كتبه خلال المسلسل

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قال المخرج هاني كمال إنه «بدأت حياتي كمساعد مخرج في فيلم إسكندرية نيويورك وقدمت عدد من البرامج التليفزيونية ثم تفرغت للكتابة والإخراج وعقب الإعلامى د. عمرو الليثي إننا كسبنا سينارست ومخرج متميز».

وأضاف «كمال» خلال لقاءه وأسرة مسلسل ولاد الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، «كان كل همي وأنا أكتب سيناريو مسلسل ولاد الناس قضية تربية الأولاد والعلاقة معهم، ودق ناقوس الخطر».

وتابع: «أصعب دور كتبته خلال أحداث المسلسل هو دور الأب أحمد وفيق لان الدور به اهمية شديدة وقعدت ثلاث ساعات مع أحمد وفيق اتحدث معه ويتحدث معى وكان كلامه كله عن والده الحقيقي وأخدنا من شخصية والده الكثير في أحداث المسلسل، وأردت توصيل رسالة من سيناريو المسلسل، كلنا نعاني من بعض المدارس والتعامل مع الأبناء وكلنا نعيش تلك الأحداث في الحقيقة» .

وأشار «كمال» إلى أن تخصصه في الدراسة هندسة ميكانيكا إنتاج واستفدت من الهندسة أن فكري أصبح منظم في كتابة السيناريو والإخراج.