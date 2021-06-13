المخرج هاني كمال: البطولة الجماعية هي الأوقع.. وأدوار النجم الأوحد انتهت

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قال المخرج هاني كمال إن المسلسل المكون من 30 حلقة لا يصح أن يكون لنجم واحد، والبطولة الجماعية هى الأوقع والأهم، وهناك سياق درامي به العديد من الشخصيات.

وأضاف «كمال» خلال لقاءه وأسرة مسلسل ولاد ناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه عندما قدمت مسلسل أبو العروسة كانت البطولة جماعية وحقق نجاح كبير وتفاعل مع المشاهدين.

وعن مشاركة بيومي فؤاد وماجد الكدواني، قال المخرج هاني كمال إن علاقتي رائعة بهؤلاء النجوم والمسلسل يقدم رسالة وودت أن يقدم شكل جديد، والفنان بيومى فؤاد قدم شخصية الدكتور، وماجد الكدواني والذي أبكى الكثير من المشاهدين بعد تقديمه لمشهد أب يسمع خبر وفاة ابنه عقب وصوله من الخارج.

وتابع المخرج هانى كمال أن الاب والأم ليسوا مصدرًا للأموال فقط ولكن المهم رسالة التربية وتعليم الأبناء، وهذا ما أردنا أن نصل به من مسلسل ولاد الناس.