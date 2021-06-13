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رانيا فريد شوقي: مسلسل ولاد ناس يعبر عن حياتنا.. والأبناء لهم أفكار مختلفة

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رانيا فريد شوقي: مسلسل ولاد ناس يعبر عن حياتنا.. والأبناء لهم أفكار مختلفة رانيا فريد شوقي: مسلسل ولاد ناس يعبر عن حياتنا.. والأبناء لهم أفكار مختلفة

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قالت النجمة رانيا فريد شوقي إن مسلسل ولاد ناس يعبر عن حياتنا ويتحدث عن تربية الأولاد، قائلة «كلنا نعيش تلك المشكلات في التعامل مع الأولاد في ظل التكنولوجيا وهناك صراع ورغبة من الآباء في التقارب والأبناء لهم أفكار مختلفة».

وأضافت رانيا خلال لقاءها وأبطال مسلسل ولاد ناس مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن هناك مشهد قوى جدًا في المستشفى في أحداث المسلسل، قائلة «أنا أم في الحقيقة وتجسيد دور أم لم يكن صعب عليا لأنى أعيش تلك مشاعر يوميًا».

وتابعت أن الفنان أحمد وفيق ساعدنى جدًا وبخاصة في مشهد المستشفى بأحداث مسلسل ولاد الناس، والمخرج هانى كمال بيتناقش معانا في كل شئ وهناك مساحة رائعة في الحوار جعلت المسلسل يظهر بهذا الشكل .

المصرى اليوم

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