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فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية (صور)

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فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية (صور) فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية (صور)

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تشارك دولة فلسطين في فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للفنون التراثية المنعقدة في جمهورية العربية في الفترة ما بين ١٢- ١٨ يونيو، والتي تقام تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية ومؤسسة حوار، وتحل فيها كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

شهد حفل الافتتاح في مسرح بئر يوسف بالقلعة العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة لتعبر فيها عن تراث وهوية كل دولة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية د.ايناس عبدالدايم، والفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان،، وتواجد سفراء ومستشارو سفارات الدول المشاركة، حيث شارك المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي بالنيابة عن سعادة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب، ورئيس دار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية صبري سعيد ولفيف من ممثلى السفارات الأجنبية والعربية.

وتشارك فرقتان فلسطينيتان في فعاليات المهرجان المجانية والمتاحة لكل الجمهور، حيث شاركت فرقة كنعان للفنون التراثية في فعاليات افتتاح المهرجان، وتشارك فرقة الفالوجا للفنون الشعبية في فعاليات ختام المهرجان، وتتوزع مشاركات الفرقتين بقية أيام الأسبوع الحالي بدء من الساعة الثامنة يوميا على النحو التالي، الأحد ١٣ يونيو،تشارك فرقة الفالوجا بعرضها الفني في ساحة الهناجر، وتشارك فرقة كنعان بعرضها الفني في حديقة الحرية ،الاثنين ١٤ يونيو تشارك فرقة الفالوجا بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعه، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في ساحة الهناجر ،لثلاثاء ١٥ يونيو تشارك فرقة كنعان بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعة وتشارك فرقة الفالوجا في حديقة الحرية،الأربعاء ١٦ يونيو تشارك فرقة الفالوجا في فعاليات أمسية تحت شعار «ليلة في محبة فلسطين»بقبة الغوري، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في بيت السناري بالسيدة زينب.

يذكر أن الدورة 8 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة، وهي «مصر، سوريا، كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الكونغو الديمقراطية، فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

المصرى اليوم

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