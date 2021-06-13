كشف بترولي جديد باحتياطات محتملة 4.3 مليون برميل بترول في الفيوم

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أعلنت شركة فاروس للطاقة، عن اكتشاف بترولي جديد بالفيوم باحتياطات محتملة 4.3 مليون برميل بترول، في مكمن "أبو رواش"، وحوالي 430 ألف برميل محتمل في مكمن "البحرية العليا".

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن تحقيق هذا الكشف يفتح الباب أمام احتمالية وجود المزيد من الزيت الخام في امتياز الفيوم، موضحة أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 430 ألف برميل .

وأشارت الشركة، إلي أن عمق بئر الاستكشاف بطران -1 إكس، يقع على بعد 4 كيلومترات غرب البئر الرئيسي ترسا -1 إكس، بامتياز الفيوم، يبلغ حوالي 52 قدمًا "15.85 مترًا".