صحة حماس: حالتا وفاة و102 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في القطاع

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أعلنت صحة غزة صباح يوم الأاحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفايروس كورونا، في القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 643 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و( 102 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 356 حالة جديدة من مصابي فيروس كوروناـ فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 111945 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 3827 حالة

و اجمالي المتعافين 107078 حالة، واجمالي الوفيات 1040 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات التطعيماتالتي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 46515 شخص