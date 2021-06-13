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شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة تطالب قادة مجموعة «الدول السبع»، بقطع دعمهم السياسي والعسكري لإسرائيل.

وتأتي هذه المظاهر التي جرت السبت، تزامنا مع انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع، بمدينة «كورنوال» جنوب غربي إنجلترا، والتي تستمر فعالياتها حتى الأحد.

وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، مرددين هتافات «فلسطين حرة» و«أوقفوا الاحتلال».

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، كما حملوا بأيديهم صور الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة.

ودعا رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، السفير حسام زملط، خلال كلمة له أمام المتظاهرين، لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، قال الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين في كلمة خلال المظاهرة: «مطالبنا واضحة جدا، إنهاء احتلال الضفة الغربية، وسحب جميع المستوطنين، وإنهاء سياسة الاستيطان وحصار غزة».