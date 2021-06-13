رئيس المجلس العالمي للتسامح يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس برلمان ساحل العاج

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وقع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع رئيس برلمان ساحل العاج، أمادو سوماهورو، بهدف تعزيز التعاون البرلماني في مجالات التسامح والسلام في القارة الأفريقية والعالم، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بينهما، فيما التقى كل من رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي ورئيس البرلمان ووزيرة الخارجية كانديا كمارا .

وضم وفد المجلس عضو البرلمان السنغالي رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الدولي للتسامح والسلام بابا سانا مبايه وخالد المحمود مستشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

واستعرض الجروان خلال اللقاءات آخر مستجدات العمل في المجلس العالمي للتسامح والسلام، وجهوده المتنوعة على الصعيد البرلماني والثقافي والتربوي والتعليمي في رفع ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

واشاد أتشي بجهود المجلس مؤكداً دعم بلاده لتوجهاته في تعزيز القيم الانسانية وزرع ثقافة التسامح والسلام.

وأكد سوماهورو دعمه ودعم برلمان بلاده لتوجهات المجلس العالمي للتسامح والسلام، في تعزيز التسامح وقيم المحبة والعيش المشترك وتطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي .

ووجه الجروان الشكر لـ سوماهورو على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن توقيع المذكره من شأنه تطوير آليات التعاون والعمل المشترك بين المجلس وبرلمانه الدولي والجمعية الوطنية بساحل العاج، لما فيه خير ومصلحة التسامح والأمن والسلام حول العالم.

وأشادت وزيرة خارجية ساحل العاج خلال اللقاء مع وفد المجلس بدوره في حشد وتوحيد كافة الجهود لدعم مساعي السلام والتسامح حول العالم، وأكدت دعم بلادها لجهود المجلس في هذا المجال.