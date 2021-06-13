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أحدث طرق مواجهة كورونا.. طائرات «درون» تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية

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أحدث طرق مواجهة كورونا.. طائرات «درون» تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية أحدث طرق مواجهة كورونا.. طائرات «درون» تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية

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نشرت السلطات الصينية أسطولاً من 60 طائرة بدون طيار «درون» في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين لإبقاء الناس في منازلهم وتذكير من يخرجون بضرورة ارتداء الكمامات.

وقضت الصين إلى حد كبير على حالات انتقال كورونا المحلية، لكن قوانغتشو شهدت تفشياً لسلالة «دلتا» الأكثر عدوى والتي اكتشفت في البداية في الهند. وتم الإبلاغ عن ست إصابات جديدة في قوانغتشو خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد حالات التفشي إلى أكثر من 100، وتحمل طائرات غير مأهولة تديرها الشرطة كاميرات وتبث رسائل للأشخاص الذين يغامرون بالخارج مفادها أن البقاء في الداخل أفضل لتوفير أفضل حماية لهم وللآخرين.

وتنضم الطائرات المسيرة إلى إجراءات مراقبة أخرى تبنتها الصين للحد من كورونا، بما في ذلك رسائل صحية عبر الهاتف المحمول وفحوصات درجة الحرارة والحجر الصحي لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يعتبر فيها خطر الإصابة بالعدوى مرتفعاً أو يسافرون إليها، وقامت غونغتشو بعزل العديد من الأحياء، وقيدت السفر خارج المدينة والمقاطعة المحيطة بها وأغلقت دور السينما وأماكن الترفيه الداخلية الأخرى.

المصرى اليوم

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