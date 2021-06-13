أخبار عاجلة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الذهب في الأردن اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021

Print
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سعر الذهب بالأردن تعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021، بانخفاض مبشّر في السعر، بعدما شهدت عمليات تداول الذهب العالمية تراجع سعري، نتيجة لتأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الاحد 13 ــ 6 ــ 2021
 وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، وتدعو النقابة كل التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكل فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل عيار 24 في الأردن اليو لمبلغ 45.400 دينار أردني للبيع، و 42.400 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 38.400 دينار أردني للبيع، و 36.800 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 34,400 دينار أردني للبيع، و 31,300 دينار أردني للشراء.

أقرأ أيضًا للمقارنة:
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 10 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا

التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021