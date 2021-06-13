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افتتح سعر الذهب بالأردن تعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021، بانخفاض مبشّر في السعر، بعدما شهدت عمليات تداول الذهب العالمية تراجع سعري، نتيجة لتأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الاحد 13 ــ 6 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، وتدعو النقابة كل التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكل فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد 13 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليو لمبلغ 45.400 دينار أردني للبيع، و 42.400 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 38.400 دينار أردني للبيع، و 36.800 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 34,400 دينار أردني للبيع، و 31,300 دينار أردني للشراء.

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