أخبار عاجلة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الصين تحذر مجموعة السبع: المجموعات الصغيرة لا تحكم العالم

Print
الصين تحذر مجموعة السبع: المجموعات الصغيرة لا تحكم العالم الصين تحذر مجموعة السبع: المجموعات الصغيرة لا تحكم العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الصين اليوم الأحد زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات «صغيرة» من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة، في هجوم على أغنى ديمقراطيات في العالم بعدما سعت لاتخاذ موقف موحد إزاء بكين، وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن «لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية».

وأضاف «نعتقد دائما أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول».
ويعتبر بزوغ نجم الصين كقوة عالمية رائدة أحد أهم الأحداث الجيوسياسية في العصر الحديث إلى جانب سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 والذي أنهى الحرب الباردة.

وتبحث مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها في جنوب غرب إنجلترا، عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس شي جين بينغ بعد الصعود الاقتصادي والعسكري المذهل للصين خلال الأربعين عاما الماضية.

ويريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع كاربيس باي الإنجليزي ليظهروا للعالم أن أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلا لنفوذ الصين المتنامي.

وقال مصدر إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قاد مناقشة لمجموعة السبع بشأن الصين أمس السبت ودعا القادة للتوصل إلى نهج موحد لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين.

وتعتزم مجموعة السبع طرح خطة للبنية التحتية للدول النامية قد تنافس مبادرة الحزام والطريق التي يبلغ حجمها عدة تريليونات من الدولارات، ودأبت بكين على الرد بقوة على ما تعتبره محاولات للقوى الغربية لاحتوائها وتقول إن قوى كبرى كثيرة لا تزال تحت سيطرة عقلية إمبراطورية عفا عليها الزمن بعد سنوات من إذلال الصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو