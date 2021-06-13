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الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم

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الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم
محكمة أمن الدولة صادقت اليوم على قرار الاتهام الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق

الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم

صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن الأردن واستقراره.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن "الاتهام" الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن زيد حسين، التي أُسندت فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لتتم إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في النظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، ومن المتوقع بدء محاكمة المُتهمَيْن الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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