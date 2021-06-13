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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه خلال 127 يوماً 1562 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 127 يوماً 1562 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد بمنطقتَي القصيم وجازان، ومسجد واحد بمنطقة الرياض.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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