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"الفطرية": إطلاق أي كائنات حيوانية في الطبيعة دون موافقةٍ مخالفةٌ

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"الفطرية": إطلاق أي كائنات حيوانية في الطبيعة دون موافقةٍ مخالفةٌ "الفطرية": إطلاق أي كائنات حيوانية في الطبيعة دون موافقةٍ مخالفةٌ
أهاب بالجميع التقيد بالضوابط والاشتراطات النظامية داعيًا للتواصل

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن إطلاق الكائنات الفطرية الحيوانية للطبيعة، يتطلب موافقة من المركز؛ للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تُعتبر من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قِبَل المركز كأحد مهامه الرئيسية.

ويؤكد المركز أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقة منه؛ يُعد مخالفة لنظام البيئة، ويترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك.

ونظرًا لما قد يترتب من تأثيرات سلبية ومخاطر عالية على الكائنات المحلية والبيئات الطبيعية في المملكة جراء عمليات الإطلاق غير المنظمة؛ يهيب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالجميع، التقيد بالضوابط والاشتراطات النظامية والحصول على موافقته قبل إطلاق أي من الكائنات الحية الفطرية البرية أو البحرية.

ويمكن التواصل مع المركز في هذا الخصوص على البريد الإلكتروني "info@ncw.gov.sa".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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