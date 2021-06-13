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"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:27 مساءً
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:27 مساءً
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:27 مساءً
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:27 مساءً
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:27 مساءً
حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:21 مساءً
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:21 مساءً
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:21 مساءً
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:20 مساءً
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 08:20 مساءً
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فيديو اليوم السابع
2907 قطع ذهبية ومنقولات تاريخية بشقة الزمالك.. نشرة الظهيرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 13 يونيو 2021 01:00 مساءً
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