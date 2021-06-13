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مؤتمر مستجدات "كورونا".. عرض عن جديد اللقاح واستفسارات شائعة

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مؤتمر مستجدات "كورونا".. عرض عن جديد اللقاح واستفسارات شائعة مؤتمر مستجدات "كورونا".. عرض عن جديد اللقاح واستفسارات شائعة
يُعقد عصراً ويستعرض "البروتوكولات الوقائية المحدثة للقطاع التجاري"

مؤتمر مستجدات

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات، والبروتوكولات الوقائية المحدثة للقطاع التجاري.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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