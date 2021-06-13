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"وزارة الحج" تطرح 3 باقات لموسم هذا العام.. هنا التفاصيل

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"وزارة الحج" تطرح 3 باقات لموسم هذا العام.. هنا التفاصيل "وزارة الحج" تطرح 3 باقات لموسم هذا العام.. هنا التفاصيل
في إطار ما تَرَتّب على الظروف الاستثنائية وما اعتمدته الجهات الصحية والتنظيمية

طرحت وزارة الحج والعمرة، باقات لموسم حج هذا العام 1442هـ، في إطار ما تَرتب على الظروف الاستثنائية وما اعتمدته الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والبروتوكولات، التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل، وستؤثر على أسعارها.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها كالتالي: ضيافة مميزة "أبراج"، وهذه توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) أبراج؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة وبين المشاعر المقدسة؛ لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

والباقة الثانية هي ضيافة مميزة "مخيمات"، وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) مخيمات؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

والباقة الثالثة هي ضيافة "مخيمات"، وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة (ضيافة 3 مخيمات)؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة؛ وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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