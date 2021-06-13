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"حي طريف" يشهد تسليم جائزة عالمية لرئيس مشروع تطوير الدرعية التاريخية

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"حي طريف" يشهد تسليم جائزة عالمية لرئيس مشروع تطوير الدرعية التاريخية "حي طريف" يشهد تسليم جائزة عالمية لرئيس مشروع تطوير الدرعية التاريخية
لجهوده في الضيافة والسياحة الدولية

أعلنت الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية "وانجو" التي تضم أعضاء من أكثر من مائة دولة والعديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية، عن منح خبير السياحة الأمريكي جيري إنزيريلو على "جائزة السياحة من أجل السلام"؛ وذلك تقديرًا لدوره البارز ومساهماته الفريدة في السلام العالمي والالتقاء والتفاعل الإنساني من خلال عمله وإنجازاته في مجال السياحة والضيافة.

ويعمل إنزيريلو رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تطوير بوابة الدرعية بالمملكة، وكان يعمل سابقًا في جنوب إفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري، وكان صديقًا مقربًا لمانديلا.

وتَسَلم جيري إنزيريلو في حي الطريف التاريخي بالدرعية الجائزة.

وقال رئيس الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية تاج الدين حمد: إن جيري إنزيريلو شخصية رائدة، يرى أن قوة الضيافة في تعزيز السلام والتفاهم بين الناس.

وعبّر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، عن سعادته بالجائزة، وأن ذلك التفاعل والتعامل مع الضيوف والموظفين في قطاع الضيافة يمكن أن يقود في يوم من الأيام إلى تغيير اجتماعي حقيقي.

وتهدف الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية، إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية؛ بغرض تعميق التواصل والشراكات، والمساهمة بشكل فعال في تقديم الحلول للمشكلات الإنسانية الأساسية على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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