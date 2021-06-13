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ولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

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ولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح
سائلاً العلي القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر

ولي العهد يعزي في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وأعرب ولي عهد دولة الكويت، عن الشكر لسمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد، وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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