أخبار عاجلة

حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
المراكز الطبية: «علاقة محتملة» بين التهاب نادر في القلب ولقاحي فايزر وموديرنا -
«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى -
أحمد كمال: حياتى كلها مشاريع فنية.. أحيانًا تنجح وأخرى تفشل.. وأجد متعة فى السينما القصيرة -
«المبدع الصغير».. تُشعل أزمة داخل الأوبرا بسبب تجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة -
إعلام رسمي: التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية

Print
"تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية "تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية
يستهدف إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات

أطلقت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، مشروع خدمات تأسيس وتشغيل مركز تقييم القدرات والمهارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تماشيًا مع خطة المعهد الاستراتيجية 2023.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات، وتنفيذ مراكز التقييم لـ(٢٥٣) مرشحًا من مختلف المستويات القيادية، وتنفيذ التقييم السيكومتري لـ(١٥٠٠) مرشح من القيادات الواعدة.

وتم إطلاق المشروع بمقر الأكاديمية بالرياض، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري والتحول عبدالله الكبير، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله حافظ، والدكتور بندر واكد من مركز الأعمال، كما تم خلال حفل الإطلاق توقيع ميثاق المشروع من جانب مدير عام التطوير والتعليم المستمر مروان القناص، ومن جانب الأكاديمية مدير إدارة القياس والتقويم عبدالرحمن الشهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها