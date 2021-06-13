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القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 36 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

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القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 36 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 36 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية

القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 36 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (18) مواطناً و(18) مقيماً من الجنسيتين السودانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (698) رأساً من الإبل و(2690) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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